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Климатом управляют американские спецслужбы, нагревая или остужая верхние слои атмосферы.

Во многих частях Земли тысячи людей замечали в небе множество идеальных квадратных облаков. Вообще, они не должны иметь подобную форму, это не естественно. Вопрос стоит в том, с чем же могут быть квадратные облака и их образование связаны.

Сейчас же учёные объяснили аномалию таких необычных облаков. Их официально считают необычным природным феноменом, но ведь ровных квадратных облаков с углом в 90 градусов попросту не может быть.

Многие специалисты считают, что они появляются из-за американских спецслужб, которые при помощи установки ХААРП управляют климатом Земли. Устройство, по слухам, способно нагреть или остудить верхние слои атмосферы нашей планеты.

Стоит понимать, что эта тема не из области фантастики, так как разгон дождевых туч уже стало обыденностью и нормой. Этот процесс считается самым настоящим геоинженерингом.

Пилоты МКС не однократно фиксировали квадратные ровные облака во время полёта. Стоит отметить, что все ведущие страны мира факт влияния на погодные условия категорически отрицают.

На фоне этого стали появляться слухи, что виной всему пришельцы и их технологии. Уфологи считают, что инопланетяне попросту скрываются за ровными облаками, создавая или разгоняя их по необходимости. Там пришельцы могут прятать целые космические станции, из которых совершают изучение Земли.