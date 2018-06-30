Врач рассказал, опасно ли употреблять разогретые блюда

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В сети на форумах можно часто встретить споры между пользователями, которым интересно, не теряет ли при разогревании варенная или жареная пища свои полезные свойства. Многие убеждены, что этого делать нельзя, поскольку при термической обработке меняется структура белка. Врачи постарались дать полные ответы на эти вопросы.

Действительно, структура белка подвергается необратимым изменениям во время разогревания. Только происходит это во время денатурации, как говорят врачи, что обозначает процесс приготовления. Александр Терентьев, врач и профессор РРХТУ им. Менделеева рассказал, опасно ли употреблять разогретые блюда. По его словам, ничего плохого в разогревании пищи нет.

Он утверждает, что при приготовлении молекулы пищи находятся на определенной дистанции друг от друга, а когда приготовленная пища остывает или охлаждается, они остаются в том же положении. При разогревании, как говорит профессор, таких резких колебаний не происходит.

Мясо при повторной термической обработке приобретает более жесткую структуру и переваривается организмом значительно дольше, чем при употреблении свежеприготовленной пищи. Но разогретая пища выступает как своеобразный «тренажер» для желудка, поэтому медики склонны считать, что ничего вредного в разогретой пище нет.