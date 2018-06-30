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Под грифом «Совершенно секретно» Филадельфийский эксперимент остается уже давно, со времен военных лет. Однако мировые умы не перестают расследовать происшествие, все время выходя на новые удивительные факты.

Появились новые подробности секретного эксперимента по телепортации моряков ВМС США, что случилось 28 октября 1943 года. Тогда подобные испытания проводились для попытки скрыть корабли в морях от противников, делая их невидимыми, однако вместо этого эсминец «Элдридж» вместе с экипажем совершил временной скачок, последствия которого стали катастрофическими.

Как сообщают знакомые с экспериментом эксперты, в тот день из 181 моряка невредимыми остались всего пару десятков человек, а остальные буквально «слились» с кораблем молекулярно. Некоторые из них погибли, а другие и вовсе исчезли, но большинство из моряков получили серьезное излучение. Спецслужбы еще в те годы приказали участникам Филадельфийского эксперимента подписать бумагу о неразглашении, поэтому многие выжившие моряки отрицают факт проведения мифического эксперимента.

Корабль переместился из Филадельфии в Норфлок и обратно, и за этим наблюдал моряк Карл Мередит Аллен, который подробно описал зеленый туман, окутывающий корабль перед исчезновением. Суть эксперимента в размагничивании, и подобными знаниями обладали многие ученые того времени, которые и попытались осуществить задуманное.