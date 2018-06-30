Учёные: В ядовитых железах змей могут жить бактерии

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Микроорганизмы эволюционировали, чтобы попасть в эту среду обитания.

Считалось, что ядовитые железы таких опасных хищников, как змеи, скорпионы и пауки, не могут быть средой для обитания бактерий. Инфекции, от которых страдали люди, укушенные этими представителями фауны, воспринимались зачастую как следствие загрязнения раны от воздействия сторонних факторов.

В то же время последние исследования показали, что учёные явно недооценили живучесть некоторых бактерий. Выяснилось, что некоторые из них эволюционировали для того, чтобы попасть в ядовитые железы змей и прочих опасных животных. Это, по словам специалистов, открывает новые грани в проблеме укусов ядовитых хищников. В частности, возрастает роль антибиотиков в лечении людей, ставших жертвами нападений таких животных. Исследователи намерены продолжить наблюдения, чтобы понять, какие именно бактерии проявляют устойчивость к яду и чем они могут быть опасны для человеческого организма.

К слову, немногие знают, что яды по своей природе не только опасны для человека, но и полезны. К примеру, содержащиеся в змеином яде нейротоксины успешно применяются для лечения заболеваний нервной системы. Недавно из яда мокасиновой змеи выделили вещество контортростатин, способное остановить метастазы рака груди. Примечательно, что первые лекарственные свойства этих субстанций были открыты ещё в Древнем Египте. В то же время в отдельную науку эта сфера была выделена лишь во второй половине XX века.

Возвращаясь к бактериям и прочим микроорганизмам, свойства которых не до конца изучены, стоит напомнить, что недавно ученые нашли в облаках таинственные микробы, способные менять климат на планете.