Врачи раскрыли причины ощущения "кома в горле"

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Всем известна ситуация, когда больно глотать. Горло заложено (буквальным образом «стоит ком в горле»). И если это не случай респираторно-вирусного заболевания, то возможно наличие заболеваний совсем иного характера.

Врачи раскрыли причины неприятного ощущения "кома в горле". В самом распространенном варианте это может означать инфекции горла, среди которых чаще всего встречаются:

- ангина;

- паратонзиллярный абсцесс;

- острый фарингит;

- острый ларингит;

- острые респираторные вирусные инфекции;

- эпиглоттит;

- патологии других систем организма.

Тонзиллит – это острое воспаление небных миндалин, происходит вследствие воздействия бактерий или вирусов на лимфоидную ткань. Заболевание носит острую и хроническую форму. Острый тонзиллит называется ангиной, а хронический – это инфекционное заболевание общего характера.

Паратонзиллярный (околоминдалинный) абсцесс(паратонзиллит, флегмонозная ангина) — острое воспаление околоминдалиновой клетчатки. Рядом с одной из миндалин скапливается гной, боль тоже односторонняя. Возбудители – стрептококки, стафилококки и другие.

Острый фарингит – воспаление слизистой оболочки глотки вследствие вирусной или бактериальной инфекции, ожога или переохлаждения слизистой, травмы.

Острый ларингит – воспаление гортани, которое характеризуется потерей голоса и кашлем. Причиной ларингита могут быть инфекционное заражение или перенапряжение связок, химическое или механическое раздражение.

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – различные заболевания в результате вирусного поражения эпителия дыхательных путей.

Эпиглоттит – воспаление надгортанника и окружающих тканей. Встречается в основном у детей 2-4 лет и вызывается бактериальной инфекцией.

Аллергическая реакция может наблюдаться при раздражении слизистой различными аллергенами, индивидуальными для каждого конкретного больного. Такими аллергенами могут быть чужеродные белки, микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности.

Воспаление пищевода (поражение слизистых оболочек, эзофагит) может также вызывать боль при глотании и вызывать "ком в горле", отмечают медики.

Ощущение дискомфорта при проглатывании пищи может появиться в результате развития опухоли (доброкачественного или злокачественного образования). Заболевания щитовидной железы могут давать болевые ощущения при глотании. Остеохондроз врачи также упоминают в ряду возможных причин «кома в горле». Кроме того, ученые отмечают еще психологическую причину комка в горле – чрезмерное количество стресса в жизни человека.