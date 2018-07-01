Учёные назвали причину смерти «пережившего» извержение Везувия инвалида

Сегодня, 05:30

Спустя две тысячи лет специалисты пролили свет на судьбу данного человека.

Учёные изучили скелет 30-летнего мужчины, «пережившего» извержение Везувия в 89 году н.э., однако погибшего сразу после трагедии. Как стало известно ранее, в голени данного человека была локализована инфекция, в связи с чем, он не мог полноценно передвигаться и имел ограниченные физические возможности.

Первоначально предполагалось, что после окончания извержения он выбрался из укрытия и сразу же был раздавлен 300-килограммовым фрагментом строительного блока, упавшим сверху в результате разрушения одного из зданий. Череп инвалида был цел. Это говорит о том, что в ходе падения конструкции мужчина был обезглавлен. Вместе с тем последние исследования показали, что первоначальная версия была ошибочна. Учёные назвали истинную причину смерти погибшего. Оказалось, что он скончался в результате асфиксии из-за пирокластического потока. Каменная же глыба упала на него после смерти.

Ранее мы писали, что число жертв от извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человек. В стране объявили траур по данному случаю.