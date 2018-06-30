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Музей в Иванове изменил представления сотрудника ООН о климате

Сегодня, 15:38

Палеонтолог и минеролог был удивлён представленными ему коллекциями.

Недавно Музей камня в Иванове посетил Хидеаки Комияма, который занимает пост руководителя международной системы наблюдения ООН. Мужчина очень сильно заинтерисован минералами и хорошо подкован в палеонтологии.

В ивановском музее сотрудника ООН больше всего удивили экспонаты, которые связаны с его родной Японией. Ему весьма понравились агаты с изображениями на тему природы, а также фигурки из камня, древние моллюски, кости ихтиозавра Юрского периода и метеориты.

В книге отзывов Хидеаки Комияма написал, что музей изменил его представление о древнем климате. Кроме того, он узнал много интересного о мире камней и древних животных.

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