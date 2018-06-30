На видео показали полёт танкового снаряда в замедленном режиме

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Чтобы записать на видео в замедленном режиме полёт танкового снаряда или ядерной боеголовки, требуется абсолютная точность, которую обычные камеры не могут зафиксировать.

Сейчас же при помощи спецоборудования специалистам удалось показать тот самый невидимый мир, который человеческому глазу незаметен. Это помогло учёным понять вещи, которые передвигаются действительно на огромных скоростях.

Запись полёта танкового снаряда или ядерной ракеты очень важна и для военных. Они изучают материалы, а затем могут изменить снаряд, сделав его более эффективным.

Примечательно, даже самые лучшие камеры, которые доступны ограниченному кругу лиц, не способны заснять танковый снаряд. Говоря о последнем, стоит отметить, что главный враг в съёмке выстрела – размытость.

Когда камера принимает изображение, то затвор поднимается и открывает световой датчик. Именно скорость работы затвора влияет на количество света и на чёткость изображения.

На опубликованном видео танковый снаряд летит на скорость в 1,5-2 километра в секунду. Одним из способов записи такого ролика является использование системы зеркал для отслеживания и отражения изображения снаряда на скоростной камере. Она способна рассчитывать всё до миллисекунд.

Зеркала способны отразить полёт снаряда на 90-градусном вращении, захватывая его при полёте на 100-200 метров. Фотографии же делаются всего за 0,1 секунды с погрешностью меньше 1%.

Идея снимать видео полёта танкового снаряда значительно снизила затраты и улучшила разработки новых оболочек. Кстати, таким способом были внедрены специальные плавники. Ролик с полётом снаряда способен раскрыть его любые проблемы.