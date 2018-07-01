Ученые назвали причины болевых ощущений у женщин при сексе

Сегодня, 06:45

Многие женщины во время секса испытывают боли или неприятные ощущения. Эксперты в области медицины советуют обращать внимание на симптомы, которые появляются во время полового акта, и немедленно обращаться к специалистам.

Ученые назвали причины появления болевых ощущений у женщин при сексе – чаще всего такие симптомы вызывают мочеполовые инфекции: гонорея, хламидиоз, кандидоз и герпес. Такие ЗППП сопровождаются болями не только во время полового акта, но и в обычной жизни.

Различные виды гормональных нарушений, по мнению экспертов, тоже могут быть причиной болей внизу живота. Медики рекомендуют использовать специальные смазки, которые облегчат болевые ощущения при повышенной сухости влагалища, чтобы не повредить мягкие ткани.

Специалисты отмечают, что нередко и барьерные контрацептивы могут вызывать аллергические реакции, при которых слабый пол испытывает дискомфорт.

Также ученые добавили, что есть вероятность того, что боль при половом акте свидетельствует о заболеваниях таза, сбое при работе кишечника или даже миоме матки. Если боль не проходит достаточно долгое время, врачи рекомендуют обратиться к квалифицированным специалистам.