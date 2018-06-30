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Ученые нашли в облаках таинственные микробы

Сегодня, 14:44

С их помощью можно предотвратить глобальное потепление, считают специалисты.

Давно не секрет, что микробы обитают в самых различных уголках нашей планеты и даже организм человека является своего рода домом для множества микроорганизмов. Что уж говорить о других местах, в том числе облаках. В то же время они-то как раз очень плохо изучены с этой позиции. Существует мнение, что микроорганизмы, попадая в облака, способны спровоцировать осадки. То есть, в теории, если человеку удастся контролировать этот процесс, то он получит инструмент влияния на экосистему и даже климат планеты.

Выяснить, насколько это отвечает действительности, решили американские учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Они взяли за основу тот факт, что большая часть воды в парообразном состоянии попадает в атмосферу из океана – кладези множества вирусов и бактерий. Исследователи набрали 13 тысяч литров морской воды. Её впоследствии искусственно «испаряли», разогревая до определённой температуры. Изучив полученный конденсат, учёные пришли к выводу, что не все микроорганизмы могут путешествовать по облакам. Между тем, многие из них всё же обладают такой способностью и действительно способны оказывать влияние на их поведение.

В то же время сейчас специалисты не берутся делать выводы и намерены значительно углубить свои исследования в данной отрасли, намереваясь изучить природу микроорганизмов непосредственно в облаках. Для этого учёные ищут специальное оборудование и самолёты.

Ранее в NASA предположили, что в облаках Венеры может существовать жизнь.

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