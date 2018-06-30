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Эксперты рассказали, где находится Тунгусский метеорит

Сегодня, 14:34

Одно из крупнейших космических тел до сих пор не нашли. Остаётся непонятным, почему от взрыва пострадала вся Земля, но нет ни единой жертвы.

30 июня в 1908 году около 07:00 в районе реки Подкаменная Тунгуска, в Красноярском крае, появился огромный огненный шар. После него последовал взрыв такой мощи, что волна обогнула всю нашу планету. В результате было уничтожено около 2 тысяч гектаров леса и тысячи диких животных.

Очевидцы Тунгусского метеорита рассказали, что их снесло взрывной волной. От горячего потока ветра люди едва не сгорели. В это же время в Северном полушарии были странные атмосферные явления, одним из которых был день даже среди ночи.

Несмотря на все масштабы, эксперты организовали экспедицию только через 19 лет. Тогда учёный Леонид Кулик несколько месяцев искал осколки метеорита, но ничего не нашёл.

Не нашли Тунгусский метеорит и последние экспедиции. В результате появилось множество версий произошедшего, самая фантастическая из которых: метеорит был чёрной дырой.

Исследователь Дмитрий Казаков заявляет, что многим кажется, что Тунгусский метеорит должен быть большим. Однако, скорее всего, он представлял собой множество осколков метеорита, диаметр которых составлял около метра. Эксперты считают, что определить, где же находятся такие небольшие камни, очень сложно.

Исследователи полагают, что найти метеорит можно, но для этого нужен миллион долларов и целый год времени. Но это реальная сумма. По словам Казакова, многие могут платить за Тунгусский метеорит огромные деньги.

Считается, что учёные прошлого просто неправильно составили картину падения метеорита. Возможно, в тайге нет места падения осколков, а все последствия – это ударная волна после столкновения. Для объяснения Казаков приводит в пример камень, который упал в воду и пускает круги на несколько метрах.

Исходя из этого, возможно, что Тунгусский метеорит лежит не глубоко в лесах, а на дне какого-нибудь водоёма.

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