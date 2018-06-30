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Фиксированная дневная норма способна оздоровить больных, а не только поддерживать организм здорового человека. К такому выводу пришли специалисты из Петербурга, которые провели эксперимент с добровольцами.

Ученые выяснили, сколько овощей должен съедать человек, если он хочет улучшить состояние микробиома кишечника, а также избежать риска развития рака и диабета. Оказалось, что если в течение двух недель употреблять ежедневно по 30 грамм пищевых волокон, содержащихся в овощах, то организм будет чувствовать себя гораздо лучше, даже если до этого он испытывал дискомфорт и нарушения.

Как отметили ученые, в настоящее время люди недополучают необходимую норму микроэлементов и употребляют недостаточно овощей, питаясь другими продуктами. Однако во время исследования специалисты не ставили жесткий контроль над испытуемыми, которые должны были придерживаться установленного курса питания, но результаты ученых порадовали.