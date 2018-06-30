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Учёные: Сканирование мозга покажет настоящий уровень интеллекта

Сегодня, 14:32

Часто люди хотят казаться умнее, чем они есть на самом деле, нередко обманывая относительно результатов тестов и опросов. Учёные из Университета Салерно нашли способ, благодаря которому можно будет узнать, действительно ли человек умный или просто обманывает.

 Сканирование мозга сможет показать то, насколько люди развиты в интеллектуальном плане на самом деле. И заниматься изучением результатов будут не люди, а специально разработанный для этого искусственный интеллект, в основе которого лежат глубинные методы обучения. Для исследования мозга будут применяться снимки магнитно-резонансной томографии. При этом человеку необходимо будет находиться в состоянии покоя.

Специалисты во главе с доктором Ральфом Адольфсом исследовали 900 снимков человеческого мозга, для того, чтобы более детально понять, как нервные клетки взаимодействуют между собой. Алгоритм искусственного интеллекта смог просчитать то, насколько каждый из участников умен. Учёные уже отмечают высокую эффективность нового подхода в медицинских целях, ведь есть шансы, что в будущем они смогут оценивать не только настоящий уровень интеллекта, но находить такие сложные в диагностике болезни, как шизофрения или аутизм.

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