Ученые показали червей-паразитов, которые могут жить в глазах человека

Сегодня, 14:08

Мелкие существа могут навсегда оставить своего носителя слепым.

Люди не уделяют должного внимания своему здоровью, в том числе борьбе с паразитами. Последние нередко захватывают контроль над нашим телом и способны сильно подорвать здоровье. В частности, это касается глазных червей, которые при определённых условиях также могут оставить человека слепым на всю жизнь. Учёные решили обратить внимание на проблему. Они показали червей-паразитов, которые обитают в глазах человека.

Одним из наиболее опасных и массовых паразитов данного класса являются черви, которые образуются из яиц, откладываемых заражёнными чёрными мухами. По оценкам учёных, в районах, где обитают данные паразиты, проживают почти 200 миллионов человек. В некоторых странах Африки есть деревни, где 30-40 процентов населения потеряли зрение из-за этих червей. Сегодня разработан препарат, позволяющий безболезненно избавиться от этих паразитов, однако он по-прежнему имеется не везде, где есть опасность заразиться.

Как правило, в более развитых странах мира подобная проблема встречается куда реже. К примеру в США паразит acanthamoeba ежегодно поражает тело 1-2 человек на миллион в год. Черви Thelazia попадают в глаз человеку раз в десять или двадцать лет. При этом врачи призывают не относиться беспечно к своему здоровью, даже если опасность минимальна. Если человек носит контактные линзы, он должен регулярно их промывать. Употреблять в пищу лишь свежие и чистые овощи и фрукты, тщательно готовить мясо и рыбу, которые намерен съесть. Если находится в тропиках или регионах, где есть высокий риск подхватить какого-либо паразита, то использовать спрей от насекомых и максимально закрывать тело одеждой, не оставляя оголённые участки. В случае же, если черви всё же попали в организм и, в частности, в глаз, то требуется немедленно обратиться к квалифицированному специалисту и не стараться извлечь паразита самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Австралии «инопланетные» черви-паразиты начали убивать тысячи людей.