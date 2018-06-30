Сегодня, 14:05

Подписчики подозревают, что в организации работают паталогоанатомы, публикующие снимки из-под микроскопов. Кратер расположен в северной части Австралии, в 200 километров к западу от Алис-Спрингс.

В Instagram ESA показало кратер с кровеносными сосудами, который находится в Австралии. В комментариях к фотографии специалисты попросили представить, что именно чувствовали динозавры, когда 140 миллионов лет назад на Землю врезался огромный метеорит или комета. Снимок приурочен ко Дню Астероидов.

Подписчики подчеркнули, что кратер действительно напоминает какую-то часть тела, где есть кровеносные сосуды. Они в шутку предполагают, что в ESA работают паталогоанатомы и вместо космических фотографий публикуют кадры из-под микроскопа.