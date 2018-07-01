Уфологи: Солнце захватило Нибиру из другой звездной системы

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Уфологи США выступили с сенсационным предположением: таинственная планета могла быть выдернута нашим Солнцем из другой звездной системы, и теперь она постоянно приближается к Солнцу.

Такую картину подтверждают также астрономы в Швеции и Франции. В результате проведенных исследований они установили, что мощности гравитационного поля Солнца достаточно, чтобы захватить подобную планету.

С планетой Нибиру связано много различных версий и домыслов. По большей части – это апокалиптические предсказания конца света: Нибиру должна столкнуться с Землей или Солнцем. Влиянию этой планеты приписывают Всемирный потоп, исчезновение Атлантиды и так далее. Еще одна версия – на планете Нибиру существует высокоразвитая цивилизация гуманоидов, которые наблюдают за земной цивилизацией.

Но существование самой этой планеты признается немногими мировыми астрономами. Ведь в подтверждение ее существования приводятся только различные расчеты и теории. Фактических подтверждений, по крайней мере пока, нет. Нынешнее утверждение, что Солнце захватило эту планету, тоже теоретическое.

По нынешним расчетам уфологов, масса планеты Нибиру должна быть в 10 раз больше массы Земли. Приблизиться на опасное расстояние к Земле эта планета должна по космическим меркам скоро – в ближайшие несколько сотен лет.