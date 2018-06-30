Эксперты рассказали о росте онкозаболеваний в России

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Специалисты в области медицины считают, что употребление алкоголя, курение и неправильное питание может спровоцировать онкологическую болезнь.

Эксперты рассказали о росте онкозаболеваний, отметив, что это естественный процесс в современном мире. В частности, глава ФНБУ НМИЦ Минздрава России Алексей Беляев считает, что своевременная профилактика и пересмотр поведенческих факторов помогут продлить жизнь. При качественных медицинских обследованиях растёт процент выявляемости заболеваний, соответственно, и количество раковых больных. А главное, что может спасти население от данных заболеваний, – это своевременный скрининг, который поможет выявить заболевание на ранней стадии, когда оно поддается лечению.

Ученые считают, что обследоваться стоит не при появлении признаков недуга, а систематически – даже здоровым людям. Также медики предостерегают – пагубные привычки тоже могут провоцировать развитие раковых клеток.