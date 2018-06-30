Учёные заявили, что в будущем многие леса будут неустойчивы к изменениям климата

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Как заключили специалисты Университета Монтаны, в опасности находится вся экосистема Земли. Первыми пострадают лесные жители.

Исследования показали, что неприятные для человечества последствия неминуемы. Известно, что в каждом лесу существует собственный микроклимат, который формируется, в первую очередь, благодаря верхушкам деревьев и доступности влаги. Было замечено резкое поредение этих верхушек во многих лесах. Этот процесс делает лес менее устойчивым к экстремальным климатическим изменениям.

Учёные ожидают в будущем значительное уменьшение локальной доступности влаги и большее поредение деревьев. Многие растения и животные, которые живут в этих зонах, полагаются на стабильные климатические условия, созданные микроклиматом. Так, первой от резких перемен в «лёгких» планеты пострадает вся экосистема, и людям придётся выживать самостоятельно.