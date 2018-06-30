Ученые: У человечества появились шансы на бессмертие

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Римский университет La Sapienza вместе со своими коллегами из Калифорнийского университета выяснили, что предела человеческой жизни попросту не существует.

Ученые пришли к выводу, что человек, прожив 90 лет, проходит «опасную отметку», благодаря которой возрастают шансы прожить дольше. Исследования проводились на пожилых итальянцах, которые доказали, что в 105 лет вероятность умереть значительно снижается. Таким образом, они пришли к выводу, что у человечества появились шансы на бессмертие.

Теперь, благодаря научным трудам американцев и итальянцев, разрушен стереотип о фиксированном пределе продолжительности жизни. Коэффициенты смертности в последние года значительно снизились, сравнительно с предыдущими периодами.

Как сообщают ученые, у 105-летнего человека шансы умереть примерно такие же, как и у 110-летнего. Исследователь Вахтер считает, что их открытие способствует развитию медицины, или, по крайней мере, люди будут больше обращать внимание на поведенческие факторы.

По статистике, у 90-летнего человека есть 15% вероятности умереть в течение года, после 95 лет этот показатель значительно возрастает 24%.

Исследователи до сих пор считают, что вероятность выжить после 115 лет остается низкой, но те, кто сможет преодолеть «опасный» барьер, получат шанс на бессмертие.