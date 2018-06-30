В Турции нашли массовое жертвенное захоронение детей

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11-летних ребят приносили в жертву с 3100 до 2800 годы до нашей эры.

Страшная находка была найдена на юго-востоке Турции в регионе Верхнего Тигра. Тогда эта территория была частью Месопотамии, которую считают колыбелью некоторых цивилизаций и культур. Эта древняя страна также была известна своими жертвоприношениями.

Считается, что массовое захоронение детей имело именно жертвенный характер. Однако по некоторым данным, останки, которые нашли учёные, принадлежали детям, которых убивали с целью показа власти. То есть, лидеры бронзового века вызывали у людей страх при помощи убийств детей примерно 11-летнего возраста.

Жертвенные захоронения интересны учёным не только из-за их числа и молодости убитых, но из-за обильного количество ритуальных предметов и других вещей. Во время раскопок исследователи также нашли тела двух детей в закрытой погребальной камере, а рядом лежали ещё несколько трупов. Эти тела положили за пределы гробницы, чтобы показать ценность детей внутри её.

Причина смерти двух «важных» детей не известна, а вот остальных ребят просто зарезали и пробили череп. Раньше считалось, что способы жертвоприношения были гуманными: люди просто выпивали яд. Но недавние находки показывают истину о варварстве древних людей.