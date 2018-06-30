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Ученые смогут затормозить развитие четырех видов рака

Сегодня, 12:02

Исследователи из Орегонского университета сконструировали специальный аппарат, который остановит распространение рака. Кроме этого, ученые добились устранения неприятных симптомов.

Ученые смогут затормозить распространение нескольких видов онкологии с помощью специального приспособления KBU2046. Таким образом, можно будет предотвратить развитие четырех видов рака и поражение клеток: в молочной, предстательной железах, толстой кишке и легких.

Исследования на грызунах показали, что аппарат действует аккуратно, не разрушая волосяной покров и кости. При раннем диагностировании болезни аппарат полностью удалит злокачественные образования и спасет жизнь и здоровье человека. На данный момент ученые ждут разрешение на проведение опытов на людях.

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