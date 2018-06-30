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Сибирские ученые знают, как увидеть темную материю

Сегодня, 11:47

Станет известно, почему Вселенная постоянно расширяется. Эксперты готовятся к космической экспедиции «Евклид», которая стартует в 2020 году.

Сибирские ученые знают, как увидеть темную материю, которую еще никому не удавалось распознать в космическом пространстве. По словам Ильи Орлова, замдиректора Большого Новосибирского планетария, темную материю невозможно увидеть обычными оптическими инструментами, ее фиксируют, если она притягивает обычную материю.

Разработкой сибирские ученые занимаются под землей на мощностях лаборатории дифракционной оптики Института автоматики и электрометрии СО РАН. Проект активно используют в рамках международного проекта «Евклид», где идет постройка мощного телескопа. Сейчас трудно сказать, сможет ли устройство показать ученым темную материю, это станет известно уже со стартом экспедиции.

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