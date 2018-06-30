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В Британии учёные нашли «руку бога»

Сегодня, 10:41

Она благословляла или освящала последователей в благодарность за веру, считают специалисты.

Бронзовую «руку бога» нашли в Британии местные учёные. При раскопках на территории древнеримского форта Виндоланда на севере Англии. Здесь археологи обнаружили фрагменты разрушенного храма Юпитера Долифена. В его основании был спрятан таинственный артефакт, который, как считают специалисты, использовался римлянами, как средство благословения идолом своих последователей. Саму же руку древнеримские аристократы и скульпторы преподнесли богам в качестве благодарности за «помощь» в победе над шотландцами. Незадолго до строительства храма и самого форта племена, которые населяли территорию современной Шотландии, капитулировали перед императором Семптимием Севером. Произошло это, по подсчётам учёных, примерно в начале III века нашей эры.

Ранее мы писали, что археологи нашли странные монеты с изображением Дьявола. Уникальная находка была обнаружена в Аббатстве Бата в британском Уэссексе.

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