В хлебе из насекомых нашли смертельную опасность

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Содержащиеся в продукте бактериальные споры могут провоцировать развитие различных заболеваний.

В последнее время в Европе всё чаще можно услышать о применении в кулинарии и пищевой промышленности такой экзотической продукции, как сушёные и жаренные насекомые. Пропаганда данного продукта поддерживается даже на уровне ООН и связана с тем, что он является невероятно питательным (до 70% содержания белков) и в то же время не приводит к большому выбросу парниковых газов, как это бывает при приготовлении мяса.

В этой связи ряд представителе й пищевой индустрии взялись стать первооткрывателям в данном направлении. В частности, популярность приобретает хлеб, испечённый с применением измельчённых сверчков. Насекомых перемалывают в порошок и добавляют в муку, которая служит для приготовления хлеба. Последний из-за наличия экзотического ингредиента приобретает уникальный вкус и становится ещё более хрустящим. При этом ощутить наличие насекомого в хлебе не так просто, поскольку оно предварительно перетирается в порошок.

Несмотря на многочисленные на первый взгляд позитивные моменты, в трендовой технологии обнаружили смертельную опасность для человека. В хлебе из насекомых, который уже более полугода продаётся в разных странах Европы, итальянские учёные обнаружили бактериальные споры, которые могут превратиться в болезнетворные бактерии и спровоцировать опасные недуги. Исследователи успокоили любителей экзотической продукции, заявив, что риск можно минимизировать путём обработки хлеба гамма-лучами, однако подчеркнули вместе с тем, что данной проблематике нужно уделить гораздо большее внимание.

Ранее мы писали, что жителей России травят таинственными добавками в хлеб. Специалисты Роскачества обнаружили множественные нарушения при приготовлении хлебобулочной продукции в разных регионах страны.