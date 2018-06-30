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В Мексике найдена древнейшая пирамида

Сегодня, 10:04

Её размеры в 4 раза превышают пирамиду Хеопса. За 10 столетий индейцы строили различные этажи на древнем фундаменте, что привело к высоте в 65 метров.

В Мексике на территории штата Пуэбла найдена древнейшая пирамида. Её нашли строители, во время проведения работ по подготовке территории к постройке парка развлечений. В итоге, на место незамедлительно вызвали археологов.

Прибывшие на место специалисты установили, что древнейшая и крупнейшая в мире пирамида была построена в период с 200 года до нашей эры по 600 год нашей эры. Сейчас на месте есть только разрушенные останки, в виде каменных плит и археологических ценностей.

Стоит отметить, что древние племена Мексики использовали пирамиду для своих религиозных целей. Считается, что в постройке жила знать и жрецы. По состоянию на сегодняшний день в пирамиде уже нашли древние захоронения, предметы керамики, посуды и зелёный камень.

Специалисты заявляют, что пирамиду возможно построили древние ольмеки. Индейцы на протяжении 10 веков строили этажи на старинном фундаменте. В конечном итоге получилась пирамида с площадью фундамента в 450 квадратных метров и высотой в 65 метров.

По словам учёных, размеры найденной пирамиды самые крупные в мире. Её объём в 4 раза превышает пирамиду Хеопса. 

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