Учёные: 97% людей моют руки неправильно

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Мытье рук является ежедневным и очень частым занятием для большинства жителей развитых стран. И если многие считают, что в этом нет ничего сложного, то эксперты выяснили, что это далеко не так.

Министерство сельского хозяйства провело исследование, которое показало, что большинство людей не знает, как правильно мыть руки. Это становится не только причиной загрязнения продуктов и посуды, но может привести к серьезным заболеваниям. В исследованиях учёных приняли участие 383 человека, за мытьем рук которых наблюдали специалисты.

В результате эксперты выяснили, что большинство людей уделяет этому процессу менее 20 секунд, что является минимальным требованием для удаления микробов. Другим немаловажным фактом является то, что вытирать руки чистым и сухим полотенцем не стремится практически никто. И специалисты считают такой подход неправильным.

Глава исследований Кармен Роттенберг отмечает, что многие относятся к данной процедуре слишком халатно из-за того, что люди не могут видеть бактерии. Однако они представляют серьезную угрозу здоровью. 97% считают, что моют руки достаточно хорошо, в последующем распространяя их на еду, посуду или ручки холодильника.