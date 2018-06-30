Ученые: Активированный уголь опасен для здоровья

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В последнее время употребление активированного угля стало каким-то трендом. Во многих ресторанах его добавляют в пищу, чтобы она приобрела черный цвет, но многие даже не догадываются о побочных эффектах.

Диетологи из Лондона рассказали, что от злоупотребления активированным углем стоит отказаться. Уголь опасен для здоровья, поскольку абсорбирует не только вредные вещества и жиры, но и полезные витамины. Из-за этого полезная пища, которую человек съел перед употреблением угля, просто не будет усваиваться. Также уголь действует и на медицинские препараты. Поэтому, если человек выпил таблетку от головной боли, то употреблять уголь после этого не следует, это очень опасно для здоровья.

Также подчеркивается, что «волшебная таблетка» действует только в том случае, если вредное вещество попало в организм человека недавно. Если вредные вещества уже всосались в кровь, то ничего поделать нельзя. Также активированный уголь, как ни странно, может вызывать рвоту и понос - это побочная реакция на лекарство у некоторых людей. Поэтому от злоупотребления безобидного, на первый взгляд, угля, стоит отказаться.