VistaNews.ru


Ученые назвали «продукты для похудения», которые способствуют набору веса

Сегодня, 09:17

Ученые разобрали продукты «по полочкам» и выяснили, какие нужно употреблять в пищу, а каких следует избегать. Исследователи развеяли мифы, связные с продуктами «для похудения».

Диетологи считают, что большинство диетических товаров, которые активно рекламируются, не имеют никакого права носить такое название. Ученые назвали «продукты для похудения», которые способствуют набору веса, а также те, которые помогают похудеть.

Оказалось, что легкие салаты, которые так широко популяризуют звезды, вовсе не полезны для фигуры и организма в целом. Да, их возможно употреблять в комплексе с другими, но если употреблять только салат – чувство постоянного голода гарантировано. Лучше всего, как считают ученые, салат употреблять с рыбой.

Цельнозерновой хлеб у диетологов также вызывает сомнения, поскольку сдобный продукт, состоящий в основном из углеводов, просто не может быть полезен.

Кукурузные хлопья исследователи считают достаточно калорийным продуктом, который может способствовать набору лишнего веса. После употребления, конечно же, человек начнет чувствовать голод и станет больше употреблять пищи. Альтернативой может стать овсяная каша по утрам.

Ягоды и фрукты ученые вообще не считают «нормальной» пищей, поскольку кислота, которой они обладают, вызовет зверский аппетит. Кстати, употребление одних ягод и фруктов может спровоцировать боли в области живота. Их советуют добавлять в овсяную кашу, к примеру.

Фруктовый йогурт полон сахара и вредных добавок, и благодаря нему можно набрать лишние сантиметры в талии. Все же диетологи советуют покупать йогурты без добавок и красителей. Лучшим решением в данной ситуации является приготовление йогурта самостоятельно, на основе закваски. А вместо сахара можно в него добавить измельчённые фрукты или ягоды.

Данные продукты в разы повышают чувство голода и есть их просто вредно для здоровья. Они обладают кратковременным эффектом утоления голода, поэтому могут спровоцировать дальнейший рост жировых отложений.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Учёные назвали овощи и фрукты, представляющие наибольшую опасность весной

Диетологи создали список продуктов, полезных для фигуры

Учёные выяснили влияние правильного питания на диету

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года....

Рекомендуем