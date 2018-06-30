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Ученые разобрали продукты «по полочкам» и выяснили, какие нужно употреблять в пищу, а каких следует избегать. Исследователи развеяли мифы, связные с продуктами «для похудения».

Диетологи считают, что большинство диетических товаров, которые активно рекламируются, не имеют никакого права носить такое название. Ученые назвали «продукты для похудения», которые способствуют набору веса, а также те, которые помогают похудеть.

Оказалось, что легкие салаты, которые так широко популяризуют звезды, вовсе не полезны для фигуры и организма в целом. Да, их возможно употреблять в комплексе с другими, но если употреблять только салат – чувство постоянного голода гарантировано. Лучше всего, как считают ученые, салат употреблять с рыбой.

Цельнозерновой хлеб у диетологов также вызывает сомнения, поскольку сдобный продукт, состоящий в основном из углеводов, просто не может быть полезен.

Кукурузные хлопья исследователи считают достаточно калорийным продуктом, который может способствовать набору лишнего веса. После употребления, конечно же, человек начнет чувствовать голод и станет больше употреблять пищи. Альтернативой может стать овсяная каша по утрам.

Ягоды и фрукты ученые вообще не считают «нормальной» пищей, поскольку кислота, которой они обладают, вызовет зверский аппетит. Кстати, употребление одних ягод и фруктов может спровоцировать боли в области живота. Их советуют добавлять в овсяную кашу, к примеру.

Фруктовый йогурт полон сахара и вредных добавок, и благодаря нему можно набрать лишние сантиметры в талии. Все же диетологи советуют покупать йогурты без добавок и красителей. Лучшим решением в данной ситуации является приготовление йогурта самостоятельно, на основе закваски. А вместо сахара можно в него добавить измельчённые фрукты или ягоды.

Данные продукты в разы повышают чувство голода и есть их просто вредно для здоровья. Они обладают кратковременным эффектом утоления голода, поэтому могут спровоцировать дальнейший рост жировых отложений.