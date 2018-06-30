Ученые: В немецком Стоунхендже людей приносили в жертву

Вчера, 23:30

Одному подростку связали руки и бросили в яму, все жертвы пережили страшные мучения перед смертью. О научной работе рассказал Андре Спацьер, эксперт из Государственного управления по сохранению исторических памятников в Баден-Вюртемберге.

Ученые провели исследование и установили, что в немецком Стоунхендже, расположенном возле поселка Пеммельте, людей приносили в жертву. Останки, найденные на объекте, относят к 2300 году до нашей эры.

По словам Андре Спацьера, перед смертью люди испытывали ужас, так как их сбрасывали в яму. Отмечается, что у одного подростка были связаны руки. Также в немецком Стоунхендже проводили различные ритуалы, от британского его отличают деревянные конструкции. Примечательно, что каменный Стоунхендж поражает своим построением, потому конспирологи решили, что его соорудили пришельцы задолго до появления теоремы Пифагора.