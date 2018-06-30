Учёные нашли новый регулятор образования нейронов

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Белок NEK7 регулирует образование нейронов, так как он необходим для роста и разветвления дендритов, а также формирования и структурирования дендритных шипиков.

Это основные выводы исследования, опубликованного в Nature Communications, во главе с Йенсом Людерсом из Института, специализирующегося на области биомедицины (IRB Barcelona), в сотрудничестве с коллегами из Барселонского университета и Института молекулярной биологии Барселоны (IBMB-CSIC). Чётко установлено, что во время деления клеток NEK7 регулирует микротрубочки и центросомы – структуры, которые помогают разделить хромосомы во время митоза. Микротрубочки - это крошечные нити, которые сокращаются, удлиняются, кластеризуются и изгибаются. Они участвуют в мобильности клеток, их делении и внутриклеточном транспорте.

Учёные использовали модели In vitro и In vivo, чтобы показать, что NEK7 важен для правильного формирования нейронов в гиппокампе, области в головном мозге, в основном участвующей в формировании памяти. Когда исследователи уменьшили уровень NEK7, нейроны неправильно образовали дендриты. Они стали короче и отображали меньше и неправильно сформированные синаптические структуры. Последствия, которые возникают из-за неправильного соединения нейронов гиппокампа, ещё предстоит определить, но дефицит NEK7 приводит к сложному фенотипу у мышей, тем самым предполагая, что NEK7 имеет более широкое применение в других областях мозга.