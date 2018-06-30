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В Австралии "инопланетные" черви-паразиты начали убивать тысячи людей

Сегодня, 08:04

Мини-монстры попадают внутрь человека через кожу. Вызванные последствия – смертельны. Насекомые уже заразили более половины населения страны.

Круглые черви-паразиты из рода стронгилоидов вызывают болезнь стронгилоидоз, или кохинскую диарею. Сначала всё проходит незаметно для человека, но позже появляется диарея, кашель и сильная сыпь. В итоге, скорее всего человек умирает.

Доктор Кристин Росс из Университета Флиндерса заявляет, что мини-монстры чаще всего заражают отдыхающих туристов, беженцев и коренных жителей северной Австралии. От болезни уже страдают больше половины населения страны.

По словам Кристин Росс, черви-паразиты размножаются внутри заражённых. В итоге их популяция в организме достигает критических отметок.

Дело в том, что многие не знают о своей болезни. К примеру, 80% коренных общин уже заражены стронгилоидами. Черви уже давно начали убивать тысячи людей.

Сложность составляет то, что черви начинают становится устойчивыми к лечению. Некоторых экспертов это натолкнуло на мысль, что они инопланетные, то есть попали на Землю с другого места в вселенной. Именно это может объяснить причину, почему от червей-убийц так сложно излечиться.

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