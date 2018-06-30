Ученые нашли неожиданную причину диабета

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В опасном заболевании виновато не только ожирение. Ученые провели эксперимент и выяснили, чем выше загрязнение воздуха в городе, тем больше риски получить диабет.

Ученые в своих недавних исследованиях нашли абсолютно неожиданную причину возникновения у человека диабета. В частности, исследователь из США Зияд Аль-Али сообщил, что болезнь проявляется даже при минимально грязном воздухе, поэтому правительствам этих стран необходимо позаботиться о здоровье своих граждан.

По официальным данным, в России 3,7 миллиона человек болеют сахарным диабетом. Это число может быть намного выше, так как не все пациенты обращаются за помощью в больницу. Ученые из Китая выяснили, когда болезнь отнимает жизнь человека. В среднем, больной умирает на 10 лет раньше общепринятых сроков. Также нельзя недооценивать роль ожирения при возникновении сахарного диабета. В США ежегодно умирает 12% людей, больных этой болезнью.

В ранних исследованиях ученые заключили, что пища также влияет на возможность заболевания. К примеру, те люди, которые употребляют в пищу вредные красители, наиболее подвержены возникновению заболевания, чем те, которые питаются правильно.