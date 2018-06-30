Учёные создали «бессмертные» бактерии

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Ряд микроорганизмов, в том числе и патогенных, способны восстановиться после серьезных повреждений, вызванных антибиотиками. Специалисты из Принстонского университета подробно изучили этот механизм, который лёг в основу создания бактерий, которые нельзя убить.

Антибиотики являются одним из самых действенных способов борьбы с большим количеством микробов, но, как оказалось, иногда и они не справляются. Причиной этому служит тот факт, что часть бактерий способна пережить их воздействие для того, чтобы снова воспроизвести себя. Этот эффект был известен давно, однако учёные считали, что вызвано это генетической устойчивостью, а не на клеточном уровне.

В популяции бактерий существуют клетки, которые способны восстановить ДНК и привести к дальнейшему размножению микроорганизмов. Это является серьезной проблемой на фоне того, что некоторые заболевания могут перенести лечение и, став к нему более устойчивыми, вновь поразить организм. Для этого специалистам пришлось разработать антибиотик, который нацелен на полное уничтожение бактерий за один раз, чтобы предотвратить их последующее восстановление.

Данные исследования помогут не только борьбе с болезнями, но показали учёным возможность создания почти «бессмертных» бактерий, которые смогут выживать после лечения антибиотиками. Они могут оказаться полезными во многих случаях.