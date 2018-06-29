Сегодня, 23:05

Глобальные катастрофы не за горами, и единственным выходом станет лишь переезд на ранее обитаемую звезду.

Колонизация Марса спасет человечество от апокалипсиса и неизбежной гибели, если межзвездные путешествия начнутся в скором времени. Как заявляют эксперты, если смотреть глобально – конец света не выглядит так страшно, когда есть аналог для создания новой жизни, за пределами привычной среды. Ученый Вильям Макаскилл убежден, что правительству во всем мире необходимо активно работать по направлению колонизации Марса и начинать «постепенно переселение» уже сейчас.

По словам журналиста Дерека Томпсона, ранее Землю и Марс многие ученые называли близнецами, которые развиваются по-разному. А в первозданном виде обе планеты были теплыми, имели воду и все условия для жизни, однако сейчас на Красной планете другие показатели. Это означает, что когда-то и Голубая планета может стать необитаемой, и поменяется местами с родственником, который примет гостей и обеспечит их всеми условиями.