VistaNews.ru


Колонизация Марса спасет человечество от апокалипсиса и неизбежной гибели

Сегодня, 23:05

Глобальные катастрофы не за горами, и единственным выходом станет лишь переезд на ранее обитаемую звезду.

Колонизация Марса спасет человечество от апокалипсиса и неизбежной гибели, если межзвездные путешествия начнутся в скором времени. Как заявляют эксперты, если смотреть глобально – конец света не выглядит так страшно, когда есть аналог для создания новой жизни, за пределами привычной среды. Ученый Вильям Макаскилл убежден, что правительству во всем мире необходимо активно работать по направлению колонизации Марса и начинать «постепенно переселение» уже сейчас.

По словам журналиста Дерека Томпсона, ранее Землю и Марс многие ученые называли близнецами, которые развиваются по-разному. А в первозданном виде обе планеты были теплыми, имели воду и все условия для жизни, однако сейчас на Красной планете другие показатели. Это означает, что когда-то и Голубая планета может стать необитаемой, и поменяется местами с родственником, который примет гостей и обеспечит их всеми условиями.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Учёные: Человечество сможет выжить после космического апокалипсиса

Ученые: В 2018 году начнется внеземной захват Земли

Известный учёный рассказал, что на Марсе скоро состоится Олимпиада

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Рекомендуем