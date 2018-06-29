По агрессии голоса можно определить физическую силу

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Интересный опыт решили провести британские ученые. Пока доказана только у животных способность по издаваемым звукам понимать превосходство одного над другим. А на счет людей - предстоит узнать.

Исследователи во главе с Джорданом Рейном из Сассекского университета решились на любопытный социальный эксперимент. Добровольцами были 31 мужчина и 30 женщин. Им померили рост, а также объем и силу бицепса, записали их голос в агрессивном состоянии и в спокойном.

После этого еще две группы людей – одна на 45, а вторая на 56 человек, слушали голоса, и задачей было догадаться о предполагаемой физической силе говорящего. В 94% случаев мужчины и женщины угадывали правильно.

Стал известным факт, что зависит еще от пола оценщика. Женщины смогли угадать слабого мужчину лишь в 24% случаев, в то время как мужчины справлялись лучше.

Так британским ученым удалось выяснить, что по агрессии в голосе можно определить физическую силу говорящего.