Ученые NASA: Жизнь инопланетян совсем не такая, какой ее представляют

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К сожалению, точно узнать этот факт пока невозможно из-за отсутствия нужных технологий и приборов. Однако это никак не мешает исследователям допускать факты из жизни «непрошенных гостей Земли» в последнее время.

Так, ученые из NASA предположили, что жизнь инопланетян совсем не такая, какой ее представляют люди. Астробиолог Мэри Паренте поделилась догадками об их внешнем виде и природы вокруг. Она думает, что внешность их очень необычна, как минимум, из-за их умения жить в атмосфере с малым количеством кислорода. Также Паренте предполагает от цвета растений – они возможно там не зеленые, а вообще фиолетовые.

Американский физик Митио Каку вообще считает пришельцев похожими на осьминогов.

Из-за невозможности исследовать «тот» мир, астрономы и уфологии пока пользуются лучшими телескопами Hubble и Kepler.