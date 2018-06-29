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Гигантские свиньи-мутанты попали на видео

Сегодня, 22:31

Животные невероятных размеров считаются самыми крупными в своем роде среди всех лесных свиней. Наблюдать за ними смогли специалисты проекта National Geographic, которые нередко приближаются к представителям фауны максимально близко.

Гигантские свиньи-мутанты попали на видео, когда находились в привычных для себя условиях группкой из нескольких крупных самок и самцов, а также детенышей. Глава семейства извалялся в луже несколько раз, а также искал пищу вместе с другими свиньями, которые могут достигать по весу 272 килограммов, а с людьми встречаются крайне редко.

Место обитания свиней-мутантов располагается в Восточной Африке, но даже там на животных могут охотиться ради пищи. По этой причине популяция данного вида находится под угрозой, а лесные свиньи тщательно прячутся от лишних глаз, но все же попали на пленку ученых.

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