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Шаттл NASA поймал в кадре НЛО

Сегодня, 21:51

Информация появилась о неопознанном объекте еще 24 июня, когда видео попало в сеть. Люди всерьез боятся «внеземного» нападения.

Шаттл Atlantis, разработанный NASA, случайно поймал в кадре НЛО. При этом оно было не привычным круглым, а белым с тремя крыльями. Установка пыталась проследить за непонятным транспортом, однако пришельцам удалось быстро скрыться.

Мнения людей в комментариях под видео разделились. Одни делятся своими страхами по поводу «скорого» нападения инопланетян, а другие пытаются доказать, что это что-то «земное» из-за осмысленной траектории полета. Ученые вторую версию отметают сразу, также как и мнение о неправильной съемке.

Уфологи уверены, Земля под присмотром НЛО. Уж слишком часто они стали прилетать в гости.

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