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Лемуры узнают слабых соперников по запаху

Сегодня, 21:22

Канадским и американским ученым предстояло изучить 23 кошачьих лемура. Их исследование заставило по-новому смотреть на поведение этих животных в боях.

Исследователям во главе с Рейчел Харрис из Университета Дьюка пришла мысль об использовании лемурами своего секрета для предупреждения сородичей об опасности. Им понадобилось 9 лет, чтобы провести опыты над их выделениями во время травм, до и после. Благодаря хромато-масс-спектрометрии (масс-спектрометрия вместе с газовой хроматографией), они смогли рассчитать содержание различных веществ в секрете.

По итогу: одинаково как у самцов, так и у самок, после получения травмы снижалось содержание веществ на 10%. Также стало известно, что лемуры специально помечают место битвы для предупреждения остальных. И действительно, они могут чувствовать этот запах опасности.

В одном из опытов было решено проверить теорию, узнают ли лемуры слабых соперников по запаху. Исследователи нанесли на палки секреты как получивших травму, так и здоровых особей. Они увидели, самцы более тщательно изучали деревянную палку с нанесенными выделениями больных, а также помечали их – похоже, чувствовали превосходство.

По окончанию восьмилетнего эксперимента ученые смогли узнать о связи секрета и его запаха с предупреждением об опасности лемуров своим братьям, а также для поиска слабого соперника.

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