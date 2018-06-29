Ученые совершили прорыв в лечении серьезных заболеваний кишечника

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Экспертам удалось обнаружить группу клеток, которые провоцируют IBD и являются «отправной точкой». Под их влиянием иммунная система атакует здоровые клетки, отчего заболевание распространяется еще быстрее.

Ученые совершили прорыв в лечении целой группы серьезных воспалительных заболеваний кишечника, в том числе – болезни Крона и язвенного колита, которые беспокоят все больше людей, особенно в Австралии. Эксперты отметили, что во время исследования выделили окончательный фермент под названием гликозилтрансфераза, названный виновником развития заболевания даже у здоровых людей с непораженным IBD кишечником.

По мнению специалистов, теперь они могут понять о воспалительных заболеваниях кишечника еще больше, а также способны разработать новые универсальные лекарства для борьбы с ферментами-провокаторами. В настоящее время в Австралии от болезни страдают более 75 000 человек, а к 2022 году показатели могут возрасти до 100 000.