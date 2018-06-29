Космический аппарат «Хаябуса-2» достиг своей цели спустя 42 месяца

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Основной задачей автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2» является сбор грунта с астероидов. Японский аппарат был запущен 3 декабря 2014 года и наконец достиг искомое космическое тело.

Информация о том, что «Хаябуса-2» достиг астероида Рюгу появилась на официальной странице Европейского космического агентства в Instagram. В тексте публикации рассказывается о том, что для достижения цели аппарату потребовалось 42 месяца. Кроме этого они уточнили, что 27-го июня в 00:35 по Гринвичу станция «Хаябуса-2» перешла в финальную стадию операции, приблизившись к цели на 20 километров. После этого она должна собрать грунт с поверхности астероида Рюгу, диаметр которого равен примерно одному километру.

Для тех, кто внимательно следит за тем, какие цели ставят перед собой исследователи космоса, данная новость оказалась действительно радостной. В комментариях поздравили Японию с тем, что им удалось достигнуть своей цели, и пошутили о том, чтобы «Хаябуса-2» привезла сувениры с поверхности астероида.