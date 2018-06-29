Эксперты: Солнце поможет бороться с дефицитом питьевой воды

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Для многих регионов на планете питьевая вода является тем ресурсом, который оказывается труднодоступным. А для того, чтобы использовать морскую воду в качестве питьевой необходимы слишком большие затраты, но у учёных есть идеи по решению этой проблемы.

Причиной для размышлений экспертов стала нехватка ресурсов в Калифорнии из-за того, что за зиму выпало слишком мало снега. Обычно он позволял обеспечивать регион питьевой водой всю весну и часть лето, но климатические изменения вносят свои коррективы.

Прекрасным вариантом для решения проблемы могла бы стать дистилляция морской воды, однако её основным минусом является большая цена. Из двух наиболее эффективных вариантов опреснения оба требуют огромное количество топлива, что отрицательно скажется и на климатических условиях, из-за которых нехватка и возникла.

Специалисты полагают, что энергия Солнца поможет исправить дефицит. Основным преимуществом дистилляции таким способом является независимость станции по опреснению от топлива и прочих факторов. Сейчас перед экспертами стоит одна большая задача – как сделать известный всем способ дистилляции по-настоящему масштабным и дешевым.