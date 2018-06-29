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Ученые предупредили об опасных продуктах, вызывающих рак

Сегодня, 19:23

В эпоху разнообразных вкусовых добавок и красителей почти вся еда, поглощаемая людьми, не является здоровой. Однако существует категория пищи, таящая настоящую опасность.

Британские ученые предупредили об опасных продуктах, вызывающих рак. К ним относится, в первую очередь, бекон, который традиционно составляет блюдо английского завтрака. В этом продукте, а также в копченых колбасах содержится количество канцерогенов, способное стать «спусковым крючком» для развития онкологического заболевания, даже при умеренном употреблении. Врачи уже давно бьют тревогу. Современные технологии быстрой переработки мяса в полной мере способствуют появлению фатальных патологий.

Вместе с тем, значительно снимают риск заболевания раком помидоры, которые выращиваются на открытом грунте без добавления химикатов. Также весьма полезны в этом плане брокколи, яблоки зеленых сортов, черника, куркума, финики, а также крупнолистовой зеленый чай. Эти продукты имеют свойство нейтрализовать в организме скопления канцерогенов и хорошо очищают кишечник. По данным ВОЗ рак находится на втором месте по количеству летальных исходов на планете.

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