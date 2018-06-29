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Частицы данных углеводородов составило примерно 10 миллиардов триллионов триллионов тонн, что сопоставимо с весом 5 миллионов Солнц. Однако эксперты решили выяснить, почему не происходит распад на простые молекулы под влиянием космических условий.

Ученые озвучили количество запасов нефти и газа в Галактике, что оказалось неожиданностью для многих специалистов. Ранее предполагалось, что в космосе не может быть «простых» углеводородов, но глобальные исследования показали противоположный результат. В лабораторных условиях ученые воссоздали так называемую Галактику, где на частички нефти и газа оказывает влияние микроволновое и инфракрасное излучение.

Выяснилось, что на каждый миллион молекул в Млечном Пути выпадает около 200-300 углеводородных цепочек. Такие показатели были для экспертов неожиданными, ведь раньше исследования происходили по отдельности, а сейчас ученые разных стран объединили свои силы.