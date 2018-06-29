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Ученые выяснили причину образования долин на Марсе

Сегодня, 19:06

Швейцарские и американские ученые долго изучали марсианские долины и сделали вывод, что атмосфера планеты была повышенной плотности, поэтому и увеличилось содержание воды на «красной» планете.

Ученые выяснили причину образования долин на Марсе они возникли из-за потоков воды, которые появлялись после ливней. Как сообщают исследователи, на Марсе могла бы существовать жизнь, поскольку ранее данная планета была теплой. Пар и жидкость на этом небесном теле могли проходить параллельные этапы пар превращался бы в жидкость, а она, соответственно, в пар. Но запас воды, как сообщили ученые, не мог быть большим.

Такое заключение появилось после исследования собственных долин на Земле, поскольку они по своей структуре очень схожи. Мнения ученых разделились: некоторые считают, что долины возникли после дождей, другие из-за талого льда во время извержения вулканов.

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