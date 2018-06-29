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Психологи: Детская психика не страдает от ориентации родителей

Сегодня, 18:55

Для многих противников однополых браков одним из ключевых моментов является факт воспитания детей в подобных семьях. Однако новейшие исследования психологов показывают, что ориентация членов семьи не влияет на состояние ребёнка.

 Психологи провели опрос, целью которого было выявление того, насколько пагубно сказывается на детях ориентация их родителей. Они собрали три группы семейных пар, которые были представлены двумя типами однополых семей и одной – традиционной. Они опросили 70 пар мужчин, ребёнок у которых появился благодаря суррогатному материнству, 125 пар девушек и 195 гетеросексуальных пар.

В ходе исследования всем им предстояло ответить ряд вопросов, в ответах на которые они рассказали о том, как воспринимают себя в качестве родителей, и имеются ли в их семейной жизни неурядицы, значительно понижающие взаимодействие супругов при воспитании ребёнка.

Результаты показали, что в большинстве случаев на психику ребёнка не влияет то, представителями какой ориентации являются его родители. Дети не страдают о того, что у них два отца или две матери, а в некоторых случаях это имеет даже положительный эффект, как отмечают специалисты.

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