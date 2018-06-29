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Китай сконструирует умную ракету, которая сможет себя чинить

Сегодня, 17:20

Ученые Китая занялись созданием новой ракеты. Это будет, по мнению ученых и инженеров, «умная» ракета.

Она сможет ремонтировать сама себя, решать поставленные задачи с учетом непредвиденных обстоятельств, внося поправки в планы полетов.

Главный инженер проекта Гао Лэй рассказал, что новые разработки позволят сконструировать космический аппарат таким образом, что он сможет самостоятельно исправлять механические поломки, выбирать новый курс полета. Ее планируется оснастить многоразовой системой энергообеспечения. За исключением взрыва на борту или фатального повреждения, ракета сможет вернуться на базу с минимальными потерями.

Однако, все эти новые возможности не помешают сделать производство «умных ракет» дешевле, по сравнению с производством нынешних ракет.

Ракета, которая сможет чинить сама себя, станет очередной ступенью на пути развития бурно развивающейся космической отрасли Китая.

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