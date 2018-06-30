Уральские исследователи изучают пещеру с останками черепа льва

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Впервые череп уже вымершего вида был найден в 2016 году. Сейчас ученые пытаются открыть и исследовать новые «старые» укрытия древних животных.

Уральские исследователи из Института экологии растений и животных в этом году уже посетили пещеру в Пермском крае, возле города Березники, где еще в 90-х был найден череп пещерного льва, причем самый крупный в мире. Позже выяснилось, размер черепа равен 50 сантиметрам, что в разы больше, чем у современных потомков. Однако, он был со временем утерян.

На этом ученые не останавливаются: в первый месяц они изучают пещеру с останками льва, а в июле уже начнут исследовать новые пещеры, никем не открытые и всем неизвестные. Все старые дома животных находятся на территории национального парка «Башкирия» и как сообщается, даже уже известные пещеры были найдены случайно работниками заповедника. Так в пещере Иманай и оказались ученые, где и лежало огромное количество костей пещерного льва.

В июле они отправляются на юг Башкирии – там уже обнаружены останки пока неопределенных животных и неизведанные пещеры.