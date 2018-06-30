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«Безумный Маск»: Человечество живет в «компьютерном симуляторе»

Сегодня, 03:15

Илон Маск известен своими «необычными» идеями и изобретениями. На этот раз создатель Tesla и SpaceX убежден, что матрица реальна.

«Безумный Маск», именно так прозвали пользователи интернета Илона, поскольку его идеи с каждым разом кажутся еще страннее. На конференции в Калифорнии Илон заявил, что человечество живет в компьютерном симуляторе. По его мнению, во Вселенной существуют параллельные миры, которые создал искусственный интеллект. Он считает, что люди живут не в осязаемом мире, как привыкли думать.

Маск назвал человечество «подопытными кроликами», за которыми наблюдает компьютер и анализирует действия.

Сторонники классической теории не разделяют мнение Илона и считают это утверждение вымыслом. Но предприниматель надеется, что скоро ему удастся доказать правдивость своих гипотез.

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