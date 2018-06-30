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Ученые: Умственная способность ребенка определяется по кукле в руке

Сегодня, 02:45

Игрушка, прижатая к левой руке, говорит о хорошо развитом уме. Научную работу провели сотрудники Университета Лондона.

В рамках исследования британские ученые пригласили для участия сто детей, возрастом в четыре-пять лет. Тесты показали, что умственная способность ребенка определяется по кукле в руке, а именно, в какой из рук чадо предпочитает держать любимую игрушку. Деткам давали бесцветные подушки и они не воспринимали их никак, но стоило нанести на подушку своеобразное лицо в виде трех точек, добровольцы сразу обращались с предметом, как с куклой, и брали их соответствующе.

Оказывается те, кто прижимает куклу к левой стороне, обладают отличными умственными и коммуникативными способностями. Эксперты связывают такую закономерность с прямыми функциями мозга. К примеру, левое полушарие распознает лица, по этой причине собеседник зачастую поворачивается к оппоненту левой стороной. У маленьких деток работает похожий механизм, их левое полушарие также считывает информацию.

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